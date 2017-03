Jochem van Gelder hoopt op meer werk bij SBS

“Dat is wat karig”, zei Jochem maandag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis. “Ik denk dat iedereen het daar over eens is.” De ambitie van de 53-jarige Jochem, die sinds 2012 voor SBS werkt, is “nog steeds levensgroot”. “Ik wil dolgraag meer programma’s maken, dat moge duidelijk zijn.” De presentator vroeg daarom een gesprek aan met zijn werkgever. “Het stond al een tijdje. We gaan dan eerst kijken wat er nog mogelijk is bij SBS.”

Jochem heeft met volle teugen genoten van zijn deelname aan Wie is de mol?, ondanks dat hij de mol niet wist te ontmaskeren en de finale verloor. “Het ging mij echt niet om die tien weken exposure, maar om het geweldige avontuur en de fantastische mensen die ik heb leren kennen.” De presentator bleek naar eigen zeggen “een uniek geval”. “Zelfs de mol dacht tot in de finale bij Vondel CS afgelopen zaterdag dat ik alsnog als hulpmol of tweede mol bekendgemaakt zou worden.”