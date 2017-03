De 55-jarige kapster, die naar verluidt ook een groot gedeelte van de geschatte erfenis van 105 miljoen pond (ruim 120 miljoen euro) ontvangt, is volgens The Sun inmiddels in de woning van haar broer getrokken.

Een bron vertelt aan het dagblad dat de zanger een "bijzondere band" had met Melanie. "Ze is dol op het Highgate-huis; één van de eerste woningen die George Michael kocht. Zij hebben er samen een aantal mooie momenten beleefd en het heeft een speciaal plekje in haar hart. Melanie verblijft momenteel in het huis, terwijl ze de begrafenis van haar broer regelt."

Begrafenis

Volgens verschillende Britse media wordt Michael vandaag begraven naast zijn in 1997 overleden moeder, op begraafplaats Highgate in Noord-Londen. Ook gaan er geruchten dat de ceremonie zal plaatsvinden op 26 maart, wanneer het Moederdag is in Groot-Brittannië. Het popicoon zou het graf van zijn moeder steevast op Moederdag hebben bezocht.

De 53-jarige Wham!-zanger werd op eerste kerstdag dood gevonden in zijn woning in Oxfordshire. De begrafenis kan eindelijk plaatsvinden, nu de patholoog zijn lichaam vorige week vrijgaf. Michael stierf volgens de lijkschouwer een natuurlijke dood als gevolg van hart- en leverproblemen.