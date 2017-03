Lionel krijgt het eredoctoraat vanwege zijn verdiensten voor de muziek in het algemeen. Daarnaast wordt hij gezien als een artiest die belangrijk is geweest voor de Amerikaanse muziekcultuur.

Midden jaren zeventig brak Lionel Richie bij het grote publiek door met zijn band The Commodores. De zanger was een van de oprichters van de soul en funkband. Easy, Sail On en Brick House waren grote hits van The Commodores. Na het uiteenvallen van de band scoorde Lionel solo ook een paar wereldhits. Hello en All Night Long zijn daarvan de bekendste.

Todd Rundgren

Naast Lionel Richie krijgt ook countryzangeres Lucinda Williams een eredoctoraat, net als Todd Rundgren. De Amerikaan is vooral bekend als producer van acts als Meat Loaf, The Tubes en Bad Religion. In de jaren zeventig scoorde hij zelf ook een aantal hits, waaronder I Saw The Light.

De eredoctoraten worden in mei uitgereikt in Boston, de thuishaven van het Berklee College of Music. Todd Rundgren zal bij die gelegenheid een speech houden.