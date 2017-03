De hele familie, inclusief Britney, was uitgenodigd bij een Disney-evenement in Florida. En ook Maddie was van de partij. Ze zag er duidelijk stralend uit en haar moeder Jamie Lynn liet dan ook weten dat het fantastisch gaat met het meisje.

Begin februari ging het goed mis voor Maddie toen ze de macht over het stuur van een quad verloor en omsloeg. Doordat ze in een vijver terecht kwam, lag ze enkele minuten bewusteloos onder water. Maar het lijkt erop dat ze inmiddels helemaal hersteld is van het ongeluk.

Na twee dagen in het ziekenhuis kwam het nichtje van Britney bij. Een paar dagen later mocht ze naar huis om te herstellen. ''Een maand geleden beleefde ik in de ergste nachtmerrie van elke moeder, ik voelde me machteloos. Ik zal nooit stoppen met dankbaar zijn voor alle gebeden, want wij zien dat het voor een wonder heeft gezorgd. We zijn meer dan gezegend'', aldus Maddie's moeder.