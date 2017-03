Aan RTL vertelt ze dat ze vaker moe was en daardoor ontdekte dat ze zwanger was. “Ik viel af en toe gewoon in slaap”, zegt ze daarover.

Marlijn is momenteel druk in de weer met de repetities voor de radiomusical Madam. Het is de tweede musical, na Heerlijk duurt het langst, waaraan ze meewerkt. Beide radiomusicals zijn bewerkingen van musicals van Annie M.G. Schmidt.

De zwangerschap houdt Marlijn al flink bezig. “Je denkt af en toe aan namen”, zegt ze. En als ze aan het winkelen is, kijkt ze in winkels al naar babykleertjes. “Ik zit nu al helemaal in de babyspulletjes.”