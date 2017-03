Ze heeft namelijk haar trouwjurk opgehaald. "Yes!!!! Net mijn trouwjurk opgehaald bij de droom bruidswinkel. Ohhh wat heb ik zin in dit weekend!", schrijft ze op Instagram. Of het een witte trouwjurk is geworden, verklapt Vivian niet.

Dirk en Vivian hebben samen een zoontje van een jaar oud, James. Uit een eerder huwelijk met John Ewbank heeft ze een dochter, Day.