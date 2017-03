Het nummer staat 32 weken in de top 10 genoteerd. Billboard liet dat weten bij de bekendmaking van de lijst van 25 maart.

In de lijst staat Closer op de tiende plek. The Chainsmokers evenaren daarmee het record dat LeAnn Rimes sinds 1998 in handen heeft met How Do I Live.

Closer kwam in augustus vorig jaar de lijst binnen op nummer 9. Het nummer stond daarna maar liefst twaalf weken op de eerste plek. The Chainsmokers hadden al eerder het record van langste verblijf in de top 5 van de Billboard Hot 100 in handen met 27 weken.