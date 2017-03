"Ze is zo mooi. Net als jij. Net als ik", schrijft Josje bij een foto van het eindresultaat. Het plaatje heeft duidelijk een feministische bedoeling, zo is te zien aan de hashtags 'femalepower' en 'femaleintuition'. Ze heeft de tatoeage laten zetten in Amsterdam.

Het is niet de eerste tattoo van de voormalige K3-zangeres. Ze heeft er al een op de binnenkant van haar bovenarm, haar zij en vlak onder haar borsten.

Een bericht gedeeld door Josje Huisman OFFICIAL (@josjecoos) op 12 Mrt 2017 om 11:30 PDT