Dat meldt showbizzsite TMZ. De ruzie loopt al langer. Ahmet en Diva willen nu via de rechter gedaan krijgen dat ze een website mogen beginnen om Dweezil van repliek te dienen. Hij roept tegen iedereen die het maar wil horen dat zijn broer en zus zijn carrière om zeep helpen.

Dweezil zou namelijk niet meer mogen toeren onder de naam Zappa Plays Zappa. De muzikant pikte dat niet en doopte zijn tournee om tot Dweezil Zappa Plays Whatever the F@%k he wants: Cease and Desist Tour 2016.

En dat was weer tegen het zere been van zijn broer en zus. Die claimen dat ze hun broer altijd de ruimte hebben gegeven om muziek te maken. Wat Diva en Ahmet wel een doorn in het oog is, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten die TMZ heeft ingezien, is dat Dweezil heel veel verdient aan zijn tournee en ondanks dat bij zijn fans bedelt om geld voor de juridische strijd tegen zijn familie.