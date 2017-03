Olcay Gulsen niet gek op seks

In het gesprek reageert Olcay ook over het commentaar dat ze recentelijk kreeg nadat ze aangekomen. "Ik was compleet verrast dat het zo’n issue is. Iedereen heeft er een mening over. Ze zeggen: ‘Ze zal wel depressief zijn.’ Nou, echt niet. Ik ben van maat 34 naar 36 gegaan, van 49 kilo naar 58 kilo - boehoe, ben je dan dik?"

Alhoewel de zakenvrouw vertelt zichzelf mooier te vinden met een "bollere toet", geeft ze toe dat de kritiek haar niet helemaal ongemoeid laat. "Het erge is dat ik na 25 reacties denk: het is misschien echt wel heftig. Heel zwak van mezelf; ga ik me toch weer conformeren."