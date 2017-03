MTV voegt tv-prijzen toe aan Movie Awards

"We leven in de glorietijd van content en mooie verhalen en personages raken het publiek, of dat nu in de bioscoop kijkt of naar de televisie", legt baas van de zender, Chris McCarthy, uit in een persbericht.

De MTV Awards bestaan sinds 1992, toen Terminator 2: Judgment Day ervandoor ging met het gros van de prijzen. De uitreiking werd jarenlang niet rechtstreeks uitgezonden, maar kreeg vanaf 2007 een liveshow. De MTV Movie & TV Awards worden dit jaar op 7 mei uitgereikt in Los Angeles. Ondanks de veranderde opzet, mogen winnaars ook dit jaar een award in de vorm van een zak popcorn mee naar huis nemen.