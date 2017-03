Whoopi Goldberg start rechtszaak om nepnieuws

"Costa Rica is niet groot genoeg voor de rechtszaak die jouw kant op komt", waarschuwde Whoopi volgens Deadline maandag in haar talkshow The View. "Dit heeft mijn familie in gevaar gebracht, dit heeft mij in gevaar gebracht."

De site schreef dat de presentatrice had gezegd dat de weduwe van een overleden Navy Seal die bij de staatstoespraak van Donald Trump aanwezig was, daar alleen naartoe was gekomen voor de aandacht. "Het probleem is dat als je schrijft dat Whoopi dat heeft gezegd, mensen aannemen dat het waar is, want niemand hoeft iets te bewijzen", aldus de talkshowhost, die aangaf te kijken naar mogelijke wetgeving die dergelijke sites kan stoppen. "Als je mensen gaat betrekken bij nepnieuws, zou je hun toestemming moeten hebben."