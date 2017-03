Sekstape Mischa Barton gaat rond in Hollywood

Op de video zou te zien zijn dat Mischa seks heeft met een donkerharige man. De sekstape zou zijn aangeboden aan online pornobedrijven. Enkele pornogiganten zouden het bod in overweging hebben genomen, weet Daily Mail.

Kevin Blatt, dé 'sekstape-bemiddelaar' van Hollywood, zegt dat hij is benaderd door een derde partij met de video. "De video gaat rond in pornoland voor een vraagprijs van 500.000 dollar. Ik weet dat drie grote pornosites - YouPorn.com, Porn.com en RedTube.com - het gezien hebben en het serieus in overweging nemen."

Posities

Volgens hem gaat het inderdaad om Mischa. "Ik heb stills van de tape gezien en het lijkt mij duidelijk om haar te gaan. Ze is te zien terwijl ze seks heeft met zo'n gast en dat in meerdere posities."

Om welke man het gaat, is volgens insiders niet bekend. Barton zelf heeft nog niet gereageerd op de ontstane commotie.

Slijk

Bronnen rond de actrice zijn bang dat de beelden inderdaad online zullen komen. Gezien de emotionele staat waarin ze de laatste jaren verkeert, zou een uitgelekte sekstape een drama voor haar zijn. "Dit is wel het laatste wat ze kan gebruiken. Haar naam is al meerdere keren door het slijk gehaald; een seksschandaal kan ze er écht niet bij hebben."

De O.C.-actrice had de laatste jaren te kampen met enkele meltdowns. Zo hing ze begin 2017 'half aangekleed' in haar achtertuin over het hek. Ze zou hebben geroepen dat haar moeder een heks was en dat de wereld in elkaar stortte. Later verklaarde ze dat ze gedrogeerd was.