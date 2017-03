Volgens TMZ overleed het jongetje in zijn slaap en was er voordat hij naar bed ging niks aan hem te merken. De vader van Avery, Ricky Anderson, is gebroken. Op Instagram laat hij weten: "Vandaag is de ergste dag van mijn leven! Ik ben mijn kleine man verloren en heb er een engel voor in de plaats gekregen. Rust in het paradijs. Ik hou van je." Avery vierde onlangs zijn eerste verjaardag.

Ricky is werkzaam voor het platenlabel van Kanye, GOOD Music. De rapper heeft zelf nog niet op dit verschrikkelijke nieuws gereageerd.