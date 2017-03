Angelina Jolie blijft in Amerika wonen

Dat zeggen bronnen tegen People.

Angelina werd nadrukkelijk in verband gebracht met Londen omdat ze komend jaar voor de London School of Economics gastlessen verzorgt. Daarvoor blijft ze echter heen en weer reizen. "De geruchten zijn onzin", aldus een van de bronnen. "Ze verhuist niet naar Londen."

"Amerika is haar thuis, haar hele familie woont er", vervolgt een andere ingewijde. "Ze reist al zestien jaar de hele wereld over voor haar werk. Er is niets veranderd."

Jolie woont momenteel in Los Angeles met haar kinderen Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) en de achtjarige tweeling Knox en Vivienne.