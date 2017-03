Ben Affleck pakt alcoholverslaving aan

"Ik heb een behandeling tegen alcoholverslaving achter de rug. Het is iets wat ik vaker heb overwonnen en dat wil ik ook blijven doen", aldus een openhartige Ben. "Ik wil alles uit mijn leven halen en de beste vader zijn. Ik wil dat mijn kinderen weten dat ze zich niet hoeven te schamen om om hulp te vragen als ze dat nodig hebben", schrijft hij. "Dit was de eerste van vele stappen in de richting van een volledig herstel."

Affleck liet zich eerder in 2001 behandelen in een kliniek. Recent is de acteur vooral in het nieuws vanwege zijn al in 2015 aangekondigde scheiding van Jennifer Garner. Volgens de laatste berichten gaat het koppel toch niet uit elkaar en willen ze het nog een keer met elkaar proberen.