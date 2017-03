Netflix maakt laatste film Orson Welles af

De filmmaker schreef en regisseerde de film begin jaren zeventig. Het project werd geplaagd door productieproblemen en toen Welles in 1985 overleed was The Other Side of the Wind nog steeds niet afgerond.

In 2014 werd bekend dat de film alsnog het levenslicht zou zien en in 2015 zou worden uitgebracht ter ere van de honderdste geboortedag van Orson Welles, die ook onder meer klassieker Citizen Kane schreef en regisseerde en in die film acteerde. Een crowdfundactie die dat mogelijk moest maken leverde echter niet genoeg geld op.

The Other Side of the Wind is een satire over de laatste dagen van een filmmaker en heeft meerdere verhaallijnen, die uiteindelijk samenkomen. Onder meer Dennis Hopper en John Huston zijn in de film te zien.