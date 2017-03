Townshend schrijft nieuw lied voor Tommy

De nieuwe editie van Tommy is een bijzondere: onder de cast bevinden zich dove en gehandicapte acteurs. Dat was precies waarom Pete een extra steentje wilde bijdragen aan de productie. "Toen ik hoorde dat er een nieuwe productie van Tommy aankwam, was ik daar natuurlijk blij mee. Maar toen ik hoorde dat er acteurs aan meededen met diverse handicaps, wist ik dat dat nieuw licht zou laten schijnen op het originele verhaal. Daarin vindt een jonge man die een handicap oploopt door een trauma, zijn weg naar een spirituele plek omdat hij de muziek kan voelen", aldus de muzikant tegenover de BBC.

Het nummer wordt in de musical opgevoerd door The Acid Queen, het personage dat in het verleden werd vertolkt door onder andere Patti LaBelle, Bette Midler en Tina Turner. In de nieuwe productie wordt zij gespeeld door Peter Straker, die in de versie van Tommy die in 1979 werd opgevoerd op West End fungeerde als de verteller.