"We werken hard aan dada”, vertelde Adam aan Jimmy Fallon in diens talkshow. "Ik probeer het te verwerken in alles wat ik tegen haar zeg. Als ze schattig is, zeg ik: o mijn god, kijk hoe schattig je bent! Dada!”

Adam heeft een beetje succes geboekt. "Ze heeft een paar geluiden gemaakt die op dada lijken, maar nog niets concreets.” Terwijl de Maroon 5-zanger hoopt dat zijn dochter hem eerst aanspreekt, oefent Behati met Dusty op ‘mama’. “Het is een felle strijd”, grapte Adam.