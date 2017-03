Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Deense prinses Benedikte maakt agenda leeg

49 min geleden

Prinses Benedikte verricht de komende tijd geen officiële taken in Denemarken. De jongere zus van koningin Margrethe heeft haar agenda leeggemaakt na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot prins Richard. Hij stierf maandag op 82-jarige leeftijd in het Duitse Berleburg.