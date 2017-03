Afscheidslied James Blunt voor Carrie Fisher

Volgens TMZ is het lied over anderhalve week voor het eerst te horen. Op 25 maart wordt op begraafplaats Forest Lawn een publieke herdenking gehouden voor Carrie en haar moeder Debbie Reynolds. Carrie overleed op 27 december, een dag later stierf haar moeder.

James treedt niet op tijdens de afscheidsdienst, zijn nummer is volgens Carries broer Todd te horen tijdens een fotomontage. Ook optredens van het Gay Men’s Chorus of Los Angeles en leerlingen van de Debbie Reynolds Dance Studios maken deel uit van de herdenking. Kostuums die de vrouwen hebben gedragen en andere memorabilia worden tentoongesteld.

Foto: ANP

Emotioneel

Carries dochter Billie woont de dienst bij, maar spreekt de aanwezigen niet toe. Ze zei tegen TMZ dat ze nog te emotioneel is om een toespraak te geven. Voor Gary, de zeer geliefde hond van Carrie, is een glansrol weggelegd.

Het publieke afscheid van beide actrices is live te volgen via hun websites.