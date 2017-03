Mischa Barton met verborgen camera gefilmd

"Dit is enorm pijnlijk", zei de actrice woensdag volgens diverse Amerikaanse media. "Mijn grootse angst is uitgekomen toen ik hoorde dat iemand van wie ik hield en die ik vertrouwde zonder mijn weten mij met verborgen camera's heeft gefilmd tijdens een intiem privémoment. Daarna hoorde ik iets wat misschien nog wel erger is: iemand probeert deze beelden te verkopen en ze te openbaren."

De 31-jarige Mischa Barton, vooral bekend van haar rol in The O.C., heeft geen naam van haar ex genoemd, maar volgens haar advocaat Lisa Bloom hadden de twee vorig jaar korte tijd een relatie.

Dinsdag werd duidelijk dat er een intieme video van Barton aan verschillende pornowebsites was aangeboden. Op de beelden, die naar verluidt een half miljoen dollar moesten opleveren, zou te zien zijn dat de actrice seks heeft in verschillende standjes.

Bloom zei dinsdag dat Barton slachtoffer is geworden van wraakporno. De advocate zegt dat ze iedereen die de foto's en video's actief delen of gedeeld hebben voor de rechter sleept.