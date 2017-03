"We hebben er ontzettend veel zin om deze zomer weer op tour te gaan om voor onze fans een aantal van onze originele hits maar ook nieuwe songs te zingen. Dat we de headline van deze tour zijn samen met bevriende artiesten is simpelweg geweldig!", aldus T-Bone en Chilli.

De meidengroep TLC brak in de jaren negentig door bij het grote publiek met nummers als Creep, Unpretty en Scrubs. Bandlid Lisa "Left Eye" Lopes overleed onverwacht in april 2002 door een auto-ongeluk. Het verlies van de rapster had zijn weerslag op de band, die een pauze van een paar jaar nam.

Het is voor het eerst in 15 jaar dat TLC weer op het podium zal staan. De geplande optredens zijn onderdeel van de I Love The '90s - The Party Continues Tour waar meerdere artiesten uit de jaren negentig zullen optreden door de Verenigde Staten.