Kappen!-acteur speelt hoofdrol in gayfilm

In Turn it around heeft 15-jarige Bram (Avé) zijn vrienden nog niet verteld heeft dat hij homoseksueel is. Op een huisfeest ontmoet hij de 17-jarige Florian (Bossen) die dat weekend op doorreis is. Durft Bram achter Florian aan te gaan?

Behalve Bossen en Avé spelen ook Jacques Lucassen en Ilse Warringa in de film. Turn it around wordt geregisseerd door Niels Bourgonje, die met zijn vorige korte film Buddy voor bijna vijftig internationale filmfestivals werd geselecteerd, waaronder het prestigieuze Palm Springs Shortfest in de VS. Eerder maakte Bourgonje al de bekroonde films Brand, Rust en Deserted.

Turn it around wordt gemaakt in samenwerking met 3LAB, de plek van de NPO waar jonge filmmakers de kans krijgen te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. De film wordt in het voorjaar uitgezonden.