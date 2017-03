TMZ weet te melden dat Kendall woensdag rond het middaguur vertrok en rond acht uur 's avonds weer thuis was. Ze hing enkele uren rond in de tuin, maar merkte niets verdachts op. Toen ze om een uur 's nachts naar bed ging, kreeg ze in de gaten dat er juwelen weg waren. Ze belde vervolgens de politie die snel ter plaatse was.

Volgens bronnen zijn er geen sporen van inbraak gevonden. Ook zijn er nog geen verdachten in beeld. Kendall is bepaald niet de eerste ster die in Los Angeles en Hollywood het slachtoffer is geworden van inbraak. De plaatselijke politie laat echter weten dat het een steeds groter probleem wordt en niet alleen maar beroemdheden treft.

Vorig jaar werd de halfzus van Kendall, Kim Kardashian, in Parijs slachtoffer van een overval. Er werd toen voor zo'n negen miljoen aan sieraden gestolen.