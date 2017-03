Wesselink heeft een bericht van BN De Stem donderdag bevestigd. De BNN-presentator bezoekt de Nederlander in Thailand op eigen initiatief, omdat hij erg begaan is met zijn lot. Hij krijgt Van Laarhoven naar verwachting twee uur te spreken.

Van Laarhoven zit een celstraf van 103 jaar uit in Bangkok, omdat hij geld heeft verdiend met het gedoogd verkopen van cannabis. In Nederland is dit geld legaal, maar in Thailand worden zijn inkomsten als ‘drugsgeld’ bestempeld. De Nederlander en zijn vrouw zijn in Thailand opgepakt na een tip van justitie in Nederland.

Willem-Alexander

De familie van Van Laarhoven probeert de Brabander naar Nederland te krijgen, maar de Thaise overheid werkt tot nu toe niet mee. De Tweede Kamer heeft het kabinet gemaand actie te ondernemen, maar ook dit heeft nog niet tot actie geleid. Advocaat Gerard Spong heeft onlangs een smeekbede gericht aan koning Willem-Alexander om te helpen. De Oranjes zijn goed bevriend met het Thaise koningshuis.

Wesselink stelt razend te zijn over de lakse houding van de overheid. “Blijkbaar laat iedereen een landgenoot liever aan zijn lot over tot de dood erop volgt”, stelt hij. Ondertussen loopt er wel een civiele procedure tegen de Nederlandse staat vanwege de opmerkelijke rol die het Openbaar Ministerie heeft gespeeld in de aanhouding van Van Laarhoven in Thailand. Het gaat heel slecht met de gezondheid van de Nederlander sinds hij onder erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis zit.