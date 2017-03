De verwachting is dat dinsdagmiddag in Bad Berleburg naast de Deense koninklijke familie ook vele andere konings- en vorstenhuizen vertegenwoordigd zullen zijn bij de dienst in de Evangelische Stadskerk.

Van de Deense koninklijke familie moet echter prins Joachim of kroonprins Frederik thuis blijven. De Deense grondwet bepaalt namelijk dat altijd een volwassen troongerechtigd lid van de familie in het land moet zijn om wetten en besluiten te bekrachtigen. Koningin Margrethe kan die taken bij buitenlandse reizen overdragen aan een van haar zoons of zus prinses Benedikte.

Met Benedikte en Margrethe allebei bij de uitvaart van Benediktes man, blijven Frederik en Joachim over. Die laatste heeft die dag nog een openbare verplichting op de agenda staan, dus de kans is groot dat zijn moeder hem vraagt om in Kopenhagen te blijven om op haar koninkrijk te passen.