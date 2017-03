Man aangehouden in zaak seksvideo Patricia Paay

De man in kwestie, die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij het online zetten van de beelden van de diva, werd vanmorgen van zijn bed gelicht. Bij de inval heeft de politie een aantal spullen in beslag genomen, waaronder computers en telefoons. “Deze spullen zijn nu in handen van onze digitale experts voor onderzoek”, aldus de woordvoerder tegen RTL.

De man zou achter het Twitteraccount Eendenvanger schuil gaan en worden verdacht van computervredebreuk, smaad en belediging. Met dat account heeft de Beverwijker de gewraakte beelden online gezet, waarna ook GeenStijl de beelden heeft geëmbed op hun site.

Patricia Paay heeft aangifte gedaan na het uitlekken van de beelden, maar de olievlek was al zodanig groot dat heel Nederland over de zangeres heen viel. Bij Jinek deed ze eenmalig haar verhaal, waar ze ook haar voormalig zakenpartner Maarten Oostvogel in een kwaad daglicht stelde. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de zaak.

Na de hectiek ontvluchte La Paay Nederland en trok samen met haar man Robbert Hinfelaar naar Curaçao.