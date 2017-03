Ed Sheeran sluit Glastonbury af

De zanger deed zijn aankondiging vanuit Turijn. Ed is voor een optreden in de Italiaanse stad. “Ik kan nu bevestigen dat ik Glastonbury afsluit”, zegt hij in een kort filmpje op Instagram. Daarin laat hij ook een foto zien van de koeien die nu nog op de plek staan te grazen waar eind juni het festival wordt gehouden.

De headliners voor het driedaagse festival zijn nu compleet. Op vrijdag sluit Radiohead af en zaterdag mogen Foo Fighters de dagsluiting verzorgen. Het gehele programma is nog niet bekendgemaakt. Dat gebeurt later deze maand. Glastonbury is overigens al helemaal uitverkocht.