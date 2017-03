Begeleidingsband Prince gaat weer toeren

De show werd zo goed ontvangen dat de bandleden hebben besloten The New Power Generation nieuw leven in te blazen, meldt Billboard. De muzikanten zijn vooral bekend van de samenwerking met Prince aan het begin van de jaren negentig.

The New Power Generation is eind april te zien op een speciaal festival op Paisley Park, het studiocomplex van Prince in Minneapolis. Een maand later is er een optreden in Redondo Beach. In de tweede helft van dit jaar komen er meer optredens, ook in Europa.

The Revolution, de begeleidingsband van Prince in de jaren tachtig, maakte eerder al bekend weer te gaan optreden. Die band is vooral bekend van de bijdragen aan de film Purple Rain.