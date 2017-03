Selena Gomez blij met therapie

Selena heeft de meeste volgers op Instagram, maar eigenlijk vindt ze dat helemaal niks. “Het klinkt misschien gek en ondankbaar”, zegt ze. “Maar ik kan niet wachten op het moment dat iedereen me vergeten is.”

De zangeres vertelt dan over de tijd dat ze in een afkickcentrum zat. “We waren met zes meiden, en het maakte niemand ook maar iets uit wie of wat ik was”, vertelt ze. “Het was misschien wel het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan, maar tegelijkertijd was het ook het beste wat ik voor mezelf heb gedaan.”

De ex van Justin Bieber is nog steeds in therapie en dat bevalt haar goed. Ze kan nu redelijk omgaan met alle aandacht en de druk die volgens haar horen bij haar vak. Ze vertelt dat ze vaak depressief was en weinig zelfvertrouwen had.