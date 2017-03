Ryan Reynolds vliegt liever niet met kinderen

Ryan was in het ochtendprogramma om zijn nieuwe science fiction-thriller Life te promoten. Tijdens het gesprek kwam reizen met kinderen aan de orde. De veertigjarige acteur moet daar dus niets van hebben. “Ik had altijd wel empathie voor ouders met kleine kinderen in het vliegtuig”, zegt Ryan. “Je zag ze zweten en nerveus zijn omdat hun kinderen aan het schreeuwen zijn en iedereen zich daaraan ergert. En nu ben ik zelf zo’n ouder.”

Samen met zijn vrouw Blake Lively heeft Ryan twee dochters, eentje van twee jaar oud en eentje van vijf maanden. Vooral zijn oudste dochter bezorgt haar vader nu al grijze haren. “Als ze twee zijn, kunnen ze al hun kleren uittrekken en door het hele vliegtuig rennen”, zegt hij lachend. “Dan zou je het liefst in een weiland willen landen.”