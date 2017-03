Michael openhartig over huwelijkscrisis

In het openhartige interview met Shownieuws vertelt Michael dat het niet goed gaat tussen hem en Samantha. “We hebben een rustpauze”, zegt hij. “Misschien gaan we wel uit elkaar, misschien gaan we niet uit elkaar. Dat weet ik niet.”

Volgens Michael is er veel aan de hand. Hij vertelt over een filmpje waarop te zien is dat hij danst met een andere vrouw. Daar was zijn vrouw boos over. “Maar voor de rest is er niks gebeurd”, bezweert hij. “Misschien was ik die avond wel dronken, maar ik weet zeker dat ik niet met haar heb gezoend.”

Michael wil Barbie niet kwetsen, maar hij zegt wel dat de relatie nu even wat minder is. “Maar je trouwt niet om te scheiden. Samantha heeft een hele grote mond, maar een heel klein hartje. Alleen die grote mond kan wel eens hard aankomen. ’t Is gewoon een goed mens!”