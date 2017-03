De zangeres werd met de Fransman gezien in het exclusieve restaurant Megu in New York, waar de twee dineerden in een privékamer. "Ze gedroegen zich als een stel, ze spraken en lachten met elkaar in een hoekje", vertelt een ingewijde.

Sometimes you just have to take off the mask and confess! Thank you @jr Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 12 Mrt 2017 om 6:36 PDT

De zoon van Madonna, Rocco, liep in 2014 stage bij de Franse kunstenaar. De Fransman plaatste de afgelopen tijd geregeld foto's op Instagram van de 58-jarige popster. Ook Madonna publiceerde een kiekje van het stel met de tekst: "Soms moet je je masker afzetten en alles opbiechten".

Een woordvoerder van het popicoon wilde niet reageren op het nieuws.