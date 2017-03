Kardashians verdienen tonnen aan social media

Volgens directeur Michael Heller van het digitale marketingbedrijf Talent Resources betalen bedrijven tot wel een half miljoen dollar voor een promotiecampagne door Kim Kardashian. De 36-jarige tv-ster heeft 94,8 miljoen volgers op Instagram; voor deze bedrijven een enorme hoeveelheid potentiële klanten.

#ad New obsession @sugarbearhair I have two of these a day as part of my hair care routine. They are delish! #sugarbearhair #sp Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 20 Jun 2016 om 12:22 PDT

Heller vertelt dat met name producten voor gewichtsverlies, zoals een bepaalde groene thee of apparaten om de buikspieren te trainen als warme broodjes verkopen wanneer ze zijn aanbevolen door de dames. "Dan is het product vrijwel meteen uitverkocht", aldus de digitale strateeg.

My mom always says to treat your skin like silk. In with @manukadr Cashmere Touch Cream... Enriched with a blend of oils, Purified Bee Venom and Manuka Honey, which makes skin feel like silk too. #ManukaAmbassador Een bericht gedeeld door Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) op 7 Feb 2017 om 8:29 PST

Het imago en de beroemdheid van de zusjes Kardashian geeft ze de luxe om nee te zeggen tegen merken of producten die hen niet aanstaan. "Ze werken alleen met merken en bedrijven die passen bij hun lifestyle", zegt Heller die vertelt dat de sponsordeals ongeveer een kwart van het inkomen van de Kardashians bedraagt.