"Gisteren heb ik het beste nieuws uit mijn leven gekregen", schrijft Nicolette op Instagram. "Ik ben officieel schoon! De kanker is weg! Het is een gevecht geweest maar ik wist dat ik kon winnen. Voorlopig lig ik nog in het ziekenhuis maar met dit nieuws kan ik de wereld weer aan."

De RTL-presentatrice laat verder weten iedereen die hij heeft gesteund dankbaar te zijn. "Bedankt allemaal voor jullie steun... het heeft mij er echt doorheen gesleept. Ik heb echt heel veel gehad aan jullie berichten! Dr. R Zandbergen, Dr. C Dickhoff en Dr. J De Langen, jullie hebben mijn leven gered. Pluk de dag!"