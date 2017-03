Voor Eindhoven en Vlemmix is het weer een nieuw recreatief hoogstandje. Op zijn Facebook legt de ondernemer uit dat hij iets nieuws heeft bedacht. "Er zijn al heel veel dierentuinen in Nederland, dus ik ga een dierentuin openen met opgezette dieren!"

In de 'indoor-dierentuin' kunnen bezoekers knuffelen met een leeuw, eend en woeste ijsbeer. Vlemmix benadrukt dat er het totaal niet gevaarlijk is, want de dieren zijn immers opgezet. "Je kunt er mee knuffelen, kussen, je kunt er alles mee doen!" Mochten bezoekers een kop koffie met de eend willen drinken, dan 'behoort dat ook tot de mogelijkheden'.

Het is de bedoeling dat de Dierentuin voor Dode Dieren opent op 1 april. Of zijn 'tien bimbo's' nog rondlopen in zijn immense villa is niet bekend.