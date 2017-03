Milkshake Festival breidt uit naar Brazilië

"Voor ons is dit een waanzinnige kans om de wereld te laten zien waar Milkshake voor staat en een internationale community te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn'', aldus oprichter Marieke Samallo. Milkshake is volgens de organisatie een festival waar "niets moet en alles mag. Iedereen is welkom, of je nou dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, pikzwart of lelieblank bent."

De Braziliaanse versie biedt plek aan 15.000 bezoekers. De Nederlandse editie van Milkshake Festival is op zaterdag 29 en zondag 30 juli in het Amsterdamse Westerpark. Samallo wil het festival uiteindelijk in meer landen laten plaatsvinden. "Maar dat kost tijd. Dit is ook het resultaat van een paar jaar praten."