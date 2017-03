Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Seksvideo's Ponticorvo gestolen door hackers

43 min geleden

Laura Ponticorvo is van plan aangifte te doen nadat enkele seksvideo's door hackers gestolen en online gepubliceerd zijn. Op de beelden zou te zien zijn hoe de vlogger seksuele handelingen verricht. Ze is het eerste Nederlandse slachtoffer van The Fappening 2.0.