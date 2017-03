Dudok de Wit en Star Warsartiest gast op HAFF

Dudok de Wit maakte recent de succesvolle animatiefilm The Red Turtle, waarvoor hij een Oscarnominatie ontving. Eerder won hij het beeldje al voor zijn korte film Father and Daughter. Van der Lek werkte mee aan de digitale visual effects van meer dan dertig films en series, waaronder twee Hobbit-delen, The Avengers en Star Wars: The Force Awakens.

Dudok de Wit verzorgt vrijdagmiddag 24 maart een masterclass. Van der Lek is zaterdagmiddag 25 maart aan de beurt. Aansluitend wordt een 3D-versie van Star Wars: The Force Awakens vertoond.

De twintigste editie van het HAFF vindt plaats van 22 tot en met 26 maart in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Tijdens het festival beleven tientallen animatiefilms hun (wereld)première. De kaartverkoop is van start gegaan.