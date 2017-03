De plechtigheid vond plaats in Cavalry Barracks in Hounslow, aan de rand van Londen waar de Irish Guards, een infanterieregiment, zijn gehuisvest. Prins William is kolonel van de Irish Guards, een rang die hij sinds 2011 heeft. Hij had dan ook een fikse bos klavertjes op zijn uniformpet; Kate droeg haar klavertjes op haar jas.

Foto: Hollandse Hoogte

Na afloop vertrok het paar naar Parijs voor een officieel bezoek aan Frankrijk. Op het programma staat onder meer een ontvangst op het Elysée door president François Hollande, een ontmoeting met overlevenden van de terroristische aanslagen in Nice en Parijs, en het bijwonen van de rugbywedstrijd Frankrijk - Wales zaterdag.

Foto: Hollandse Hoogte

Het is de eerste keer dat William officieel in de Franse hoofdstad is, waar zijn moeder prinses Diana dit jaar twintig jaar geleden om het leven kwam bij een verkeersongeluk.