Star Wars-attractie heeft nu meerdere versies

Dat heeft het park vrijdag bekendgemaakt. Disneyland Parijs viert volgende week zijn 25e verjaardag. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit zijn veel attracties gerenoveerd, vernieuwd of vervangen.

De oude Star Tours dateert uit de jaren tachtig en werd geopend vlak na de release van The Return of the Jedi. De nieuwe versie maakt gebruik van de nieuwste technieken en speelt ook in op de laatste twee Star Wars-films, The Force Awakens en Rogue One. De 3D-avonturen spelen zich af op voor fans bekende locaties als Jakku, Naboo, Hoth, Tatooine en de Death Star. De nieuwe piloot tijdens de simulatie is C-3PO.

Hyperspace Mountain

Ook de populaire achtbaan Space Mountain is vanaf volgende week ingericht als een Star Wars-attractie. Het is de tweede update die Space Mountain krijgt; in 2005 werd de oorspronkelijke rit, een hommage aan Jules Verne, vervangen voor een hippere versie. Niet alle fans waren gelukkig met de aanpassingen.

Disneyland Parijs is het derde park dat een ‘Hyperspace Mountain’ krijgt; eerder werd deze versie van de attractie al geïntroduceerd in Californië en Hongkong. Daarnaast krijgt Discoveryland, het deel van het park waar de Star Wars-attracties zich bevinden, een nieuwe winkel waar Star Wars-parafernalia worden verkocht. Ook kunnen bezoekers hier op de foto met Darth Vader, de grote schurk uit de reeks.

Het vernieuwde Disneyland Parijs opent de deuren op 26 maart.