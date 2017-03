Noors koningspaar gaat op jubileumreis

Aan het einde van de rondreis door de regio's Hedmark en Oppland is er in Maihaugen in Lillehammer een groot tuinfeest voor zeshonderd genodigden. Het koningspaar maakt de trip deels per auto en deels per boot, zo liet het paleis alvast weten. Het verdere programma moet nog worden uitgewerkt.

Koning Harald vierde vorige maand zijn tachtigste verjaardag, koningin Sonja wordt in juli zo oud. Er staan dit jaar tal van festiviteiten op de agenda waaronder een groot feest op 10 mei in Oslo, waarbij tal van buitenlandse gasten onder wie koning Willem-Alexander en koningin worden verwacht.

Het Noorse koningspaar maakte vorig jaar ook een reis door eigen land. Aanleiding was toen het zilveren regeringsjubileum van de koning.