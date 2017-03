De Stagecoach Foundation wordt een non-profit studio voor zowel gevestigd talent uit Hollywood als jonge, opkomende filmmakers. Dat meldt de Albequerque Journal. De schrijver wil met het complex van zo'n 2800 vierkante meter de filmindustrie in Santa Fe steunen. Doordat er geen winst hoeft te worden gemaakt hoopt hij een betaalbare locatie te kunnen bieden voor producties van zowel filmmakers, filmeditors als digitale mediamakers.

Er zijn al klanten voor de nieuwe studio. Joel en Ethan Coen gaan hun nieuwe film gedeeltelijk in Stagecoach opnemen. De Oscarwinnaars kennen de omgeving; hun film No Country for Old Men uit 2007 werd voor een deel in New Mexico gedraaid.