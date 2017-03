Bastiaan, die in Duitsland enige bekendheid geniet als lid van de boyband Caught in the Act, zou vrijdag een quickstep dansen met zijn danspartner Sarah Latton. Hij zal nu nog een week moeten wachten voordat hij zijn moves kan laten zien aan het Duitse publiek.

Eerder deze week liet Bastiaan nog weten dat hij hoopte de show te kunnen redden. Hoewel hij niet kon trainen, wilde hij er toch graag bij zijn. Afgelopen weekeinde werd Bastiaan met spoed geopereerd aan een acute blindedarmontsteking.