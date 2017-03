Liam Payne vond Cheryl al jaren zijn droomvrouw

Liam Payne doet een aantal liefdesvolle uitspraken over Cheryl in gesprek met Rollacoaster. "Ze is van jongs af aan mijn droomvrouw. Ik heb natuurlijk de mooiste vriendin van de wereld en ze is echt fantastisch", aldus Liam over zijn vriendin.

De 23-jarige zanger, die tien jaar jonger is dan zijn vriendin, verwachten samen een kind en daar zijn ze dolblij mee. "Ze steunt mij volledig en we zijn echt gelukkig. Het is een hele persoonlijke, mooie tijd voor ons. En ik leer nog altijd. Ik ben ook pas 23."

Het voormalig One Direction-lid steekt de loftrompet over de zangeres niet onder stoelen onder banken. "Ze is een prachtig mens en het is fantastisch om iemand te hebben waarmee ik zoveel gemeen heb."