One Direction uit hotel gegooid door Trump

"Trump heeft ons echt een keer uit zijn hotel getrapt", blikt Liam terug in een interview met magazine Rollacoaster. "Je gelooft het niet. Het ging over zijn dochter. Hij belde onze manager terwijl wij lagen te slapen." De steenrijke zakenman eiste dat One Direction gelijk vertrok. Liam, Harry, Louis, Niall en Zayn moesten maar wakker worden.

Daarna ging het van kwaad tot erger. "We mochten vervolgens geen gebruik maken van de ondergrondse garage. Terwijl wij in New York niet echt de straat op kunnen. Toen zei hij: 'oké, maar ik wil je niet meer in mijn hotel'. Dus toen moesten we gelijk weg." Het incident speelde ruim voordat Donald Trump tot president van de VS werd gekozen.