Gosschalk maakt van Marathon geen zware avond

Maar met de musical De Marathon, gebaseerd op de hitfilm uit 2012, maakt de regisseur weer een nieuwe stap. De voorstelling gaat zondag in premiere in het Luxor Theater in Rotterdam.

"Ik was meteen weg van de film", vertelt Gosschalk. De komedie uit 2012 vertelt over vier garagehouders die de marathon van Rotterdam moeten uitlopen om een faillissement af te wenden. Ondertussen komt baas Gerard (John Buijsman) er achter dat hij kanker heeft. Gosschalk beklemtoont overigens dat het geen serieuze, zware avond wordt - integendeel. "Die aanstekelijke Rotterdamse humor die de ruggengraat van de film vormde, is ook de basis van de musical", knikt hij. De hoofdrolspelers zitten op Rotterdamse les om de tongval goed onder de knie te krijgen. "Maar de uitdaging is om niet té plat te gaan praten. Dan geloof je de personages niet meer. En mensen buiten de regio Rotterdam moeten het ook gewoon kunnen verstaan."

De liedjes zijn gecomponeerd door Thomas Acda, die sinds het einde van het duo Acda & De Munnik geen nummers meer schreef die voor een groot publiek te horen waren.

"Op de een of andere manier past de muziek van Acda heel goed bij het jargon van Martin van Waardenberg", vindt Gosschalk. De Rotterdammer schreef het scenario van de film De Marathon en werkte ook mee aan de ontwikkeling van het script van de musical.

Oorspronkelijke ideeën

"We hebben al zijn oorspronkelijke aantekeningen mogen bekijken, dus ook alle scenes en ideeën die in de film zijn gesneuveld", vertelt Gosschalk. Sommige ideeën zijn wel in de musical beland; zo begint het verhaal iets eerder, op het moment dat buitenstaander (want niet-Rotterdammer van oorsprong) Yusuf bij de garage komt werken.

Ook de rollen van de vrouwen, die er in de film wat karig van af kwamen, zijn groter geworden. "Maar in essentie hoefden we vrij weinig aan het ijzersterke gegeven te veranderen", legt Gosschalk uit. "We willen ook niet te veel toornen aan de herinnering die mensen aan de film hebben. Er zijn andere hoofdrolspelers, we hanteren een andere taal - toneel is meer magisch-realisme dan film, die toch meer probeert een realistische werkelijkheid neer te zetten. Maar de thema's en de ontwikkeling van het verhaal zijn helemaal hetzelfde."

Avondje uit

De regisseur mikt met De Marathon op een heel breed publiek. "We denken dat dit verhaal een grote groep mensen kan aanspreken die normaal te weinig in het theater te vinden zijn", suggereert hij. "Het is ook een stuk dat zich leent voor een avondje uit met de hele familie. En we hebben de prijzen bewust laag gehouden, om ook het stigma dat musical te duur zou zijn om te gaan bezoeken eens te doorbreken. Niet elk avondje uit met het hele gezin hoeft meteen een rib uit je lijf te zijn."

De musical De Marathon is tot juni door heel Nederland te zien.