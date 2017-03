Katja Schuurman onthult slaapkamergeheimen

Katja droeg de bundel op aan haar vriend 28-jarige Freek van Noortwijk 'met wie het episch is'. De 42-jarige actrice beschrijft gedetailleerd wat ze allemaal uitspookt in haar slaapkamer. Met haar vriend, maar ook met anderen. "Ik vind dat je best samen iets met een ander kunt doen, omdat je die ervaring dan wel met elkaar deelt."

"Het is de eerste keer dat ik me zo vrij voel in een relatie. Ik heb heus niet altijd een fantastisch seksleven gehad", onthult Katja. "Tsja. Het gaat uiteindelijk ook echt om chemie tussen mensen. Nu heb ik een seksleven met veel intimiteit. Je kunt niet alles vinden in een partner, maar seks is volgens mij erg belangrijk."

Schuurman vindt dat wij ons te veel schamen voor seks. Dat Patricia Paay zich bij het uitlekken van haar seksvideo zich zo rot voelde, vindt ze dan ook zonde. "Het brak haar, hoorde ik haar vertellen op tv. Terwijl ik denk: wat goed dat ze zo'n spannend seksleven heeft. Wees trots dat jij niet zoals velen uitgeleefd achter de geraniums zit" vertelt ze aan het AD.