Sanne Wallis de Vries moet wennen aan selfies

Dat vertelde zij vrijdagavond in het Radio 5-programma Volgspot, waar zij te gast was ter gelegenheid van haar nieuwe voorstelling Gut.

"Mensen komen na afloop van de voorstelling heel vaak zeggen hoe leuk ze mij in de Mol vonden en willen met mij op de foto", vertelt de cabaretière. "Dat is voor mij redelijk nieuw. Ik heb zeven jaar geen soloprogramma gemaakt en in die tijd is de selfie opeens heel normaal geworden."

Sanne wist wel van tevoren dat het programma populair was, ze keek er zelf ook met veel plezier naar. "Maar elke week 3 miljoen kijkers en al die mensen die zaterdag in het Vondelpark stonden - daar kon ik mij van tevoren eigenlijk geen goede voorstelling van maken. Dat realiseer je je eigenlijk pas als je op dat bordes staat en denkt: gaat iedereen hier nou uit zijn dak vanwege een televisieprogramma?"

Prijzengeld

Van haar prijzengeld, netto zo’n 17.000 euro, krijgen haar vaste muzikanten in elk geval een bonus. "We spelen maar drie keer per week, eigenlijk zou dat méér moeten zijn voor een beetje fatsoenlijk inkomen", legt Wallis de Vries uit. "Dat heb ik zaterdag tijdens de finale voor diverse camera's geroepen, dus daar kom ik niet meer onderuit."

Ook krijgen haar twee kinderen een extra cadeautje. "Zij hebben maandenlang niets verklapt over mijn prestaties in De Mol, dat vind ik zó knap. Ik denk dat ik toen ik zo oud was zoiets direct op school had verteld om populair gevonden te worden.” De rest van het geld gaat zij gebruiken voor “iets filantropisch, om de aandacht te vestigen op bepaalde dingen die ik belangrijk vind."

Rubik's Kubus

De cabaretière bekent in het interview met presentator Hijlco Span dat zij bij het spelen van Wie is de Mol veel profijt had van logisch nadenken. Op haar elfde won Sanne als jongste deelnemer ooit een wedstrijd Rubiks-kubus oplossen. "Ik ben sowieso dol op puzzelen", vertelt ze. "Het is, ook in De Mol, een kwestie van deductie: als je zeker weet dat iemand het niet kan zijn, dan moet je ze ook voor jezelf uitsluiten en verder gaan kijken."

Daarnaast helpt het enorm om mensenkennis te hebben. "Je moet het leuk vinden om naar mensen te kijken en gedrag van mensen te interpreteren. Daardoor wist ik bijvoorbeeld zeker dat Jochem van Gelder de mol echt niet kon zijn - anders was het echt geen goeie mol geweest."